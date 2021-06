Una discusión por el picante del pollo acaba en tiroteo en un restaurante de Memphis

Que si pizza con o sin piña, que si pollo con picante o no, lo que está claro es que hay que respetar los gustos de los demás, y no llevarse las manos a la cabeza tan rápidamente. Esto no lo tenía tan claro una pareja en Memphis, EEUU, que fue arrestada tras empezar a disparar en un restaurante de comida rápida.

Aparentemente, la pelea comenzó con una discusión sobre el pedido del hombre y la mujer, Tavarus McKinney y Keonna Haliburton, que habían pedido pollo picante. La pelea acabó con las dos personas marchándose, pero disparando desde la carretera al aparcamiento del local una vez estaban fuera.

Dos personas resultaron heridas de bala, aunque afortunadamente se encuentran fuera de peligro. En este momento, tanto McKinney como Haliburton se encuentran detenidos y están imputados varios delitos, como intento de asesinato de primer grado.

VER MÁS: Un camarero libra a dos clientas del acoso de otro comensal gracias a una ingeniosa nota