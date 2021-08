Tras diez años de matrimonio y dos hijos en común una pareja descubre que son hermanos

Esta pareja estadounidense compartió hace unos días en sus redes sociales una noticia que les sorprendió tanto como a los usuarios de Tik Tok: Tras 10 años de matrimonio y dos hijos en común, descubrieron que ambos son hermanos biológicos.

Tal y como el marido, @themanbrown8 en Tik Tok, explica en el vídeo, se conocieron en 2008 y contrajeron matrimonio tres años después. "Nuestro primer hijo nació en 2011 y el segundo, en 2015. Llevamos casados 10 años, estamos juntos desde hace 13 y hace poco hemos descubierto que somos hermanos".

No debe ser fácil de asimilar que llevas una década cometiendo un incesto sin ser consciente de ello, pero la noticia es tan surrealista que muchos usuarios se muestran escépticos sobre si puede ser cierta o se trata de una broma. "¿De la misma madre? ¿Del mismo padre? ¿Vuestra madre o vuestro padre falleció y nadie os había dicho nada? ¿Acaso no tenéis una tía o prima chismosa? Ayudadme a entender", escribió una usuaria llena de dudas acerca de la extraña situación familiar. Lo que está claro es que, sea cierto o no, el vídeo ha causado gran revuelo y en poco tiempo ha alcanzado el millón de visualizaciones.

Entre tantas dudas, la publicación también ha dejado espacio para las bromas. "Por esto son importantes las reuniones familiares", escribió un usuario, cuyo comentario cumuló miles de Me Gusta.

