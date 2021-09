El detalle del que este usuario se da cuenta al ver una imagen de Google Maps

Sin duda, la pandemia de coronavirus ha cambiado la vida a todo el mundo radicalmente de una forma completamente inesperada. Vivimos ahora la llamada "nueva normalidad" y hay ocasiones que echamos la vista para atrás y vemos muy rara la vida antes de que ocurriese todo. Sin duda, todo lo vivido en este último tiempo quedará grabado en numerosas plataformas que explicarán todo lo vivido, por ejemplo Google Maps.

La aplicación de mapas de Google ha comenzado a subir fotografías en versión street view de momentos posteriores a la pandemia, y a simple vista no nos daríamos cuenta, pero un tuitero ha reconocido un elemento que ya es de lo más habitual: las personas de las imágenes llevan mascarilla.

Un detalle que, con el paso de los años, será símbolo de la lucha que hemos vivido y seguimos viviendo a día de hoy.

La cuenta de Twitter permanece a Antonio Giraldo. Él es quien se ha dado cuenta de ese pequeño detalle. Concretamente en el el cruce con la calle Bordadores, Google ya ha incluido una foto en street view realizada en julio de 2021. Y contrasta con todas las anteriores.

"La pandemia ha llegado ya a Street View en Madrid. Google ya ha empezado a cargar las imágenes de julio de 2021, y por primera vez vemos a gente con mascarillas por la calle. Imágenes para la posteridad. Y de paso también la nueva calle Arenal", menciona junto a la fotografía.

Además de ello, Antonio también se ha dado cuenta de que el monumento construido en Madrid en honor a todas las víctimas de coronavirus también aparece en la plataforma en proceso de construcción.

"Y aparecen por primera vez grandes conocidos de la pandemia, como el monumento - llama que nunca se apaga - entre carriles. Y no, el Templete de Antonio Palacios aún no ha aparecido, pero no creo que tarde", escribe.

Seguro que te interesa...

Los increíbles reflejos de una madre al salvar a su hijo de un buen golpe