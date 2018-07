La desternillante errata en la carta de un restaurante de Cádiz que se ha vuelto viral

Cuando el usuario de Twitter @jpf928 se sentó en la terraza de un restaurante a comer y pidió la carta, descubrió una errata de traducción que lo dejó sin palabras.

La frase en español era los arroces son minino para dos personas, este es el primer error que encontramos en la carta, pero no el único. El problema llega cuando la frase es traducida al inglés utilizando un traductor sin tener ni idea de este idioma, que no sabemos cuándo la estamos liando. La palabra minino fue traducida como Pussycat y la frase completa aparece así en la carta del restaurante: The rice dishes are Pussycat for two people.

El comensal quiso compartir este momento en Twitter y la red social se inundó de ingeniosos comentarios al respecto de otros usuarios que no se podían creer lo que estaban viendo. Además, han destacado más erratas que se pueden encontrar también en esta carta y han contado algunas que han descubierto en otros restaurantes.