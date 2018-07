Descubren su infidelidad después de muerto

De menuda se había “librado” Leroy Black, un ciudadano estadounidense, que durante mucho tiempo estuvo llevando una doble vida; hasta ahora que por fin se ha conocido la verdad. Pero si ha logrado llevar esta situación desde hace tanto ¿cómo es posible que ahora se sepa? Un trágico acontecimiento, su muerte por cáncer de pulmón, ha destapado el percal.

Ambas mujeres, que todavía no se habían enterado de la existencia de la otra, escribieron un obituario en el mismo periódico. Ambos se publicaron juntos en el diario y los 30000 habitantes de Egg Harbor, Nueva Jersey, comprendieron la situación. La amante apodaba a Leroy “Blast” que significa explosión. Desde luego sí que ha sido explosivo este acontecimiento que si bien parece una broma, no lo es. El funeral se celebró días después de la publicación de ambos obituarios, no han trascendido detalles de cómo fue.