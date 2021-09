Descubren en una mina abandonada de Estados Unidos unos vaqueros Levi's Strauss

En las montañas de California se encuentra una pequeña aldea minera que, a día de hoy, se encuentra abandonada. Es una localidad de unas 120 hectáreas, de difícil acceso, con falta de agua corriente y sin conexión a Internet. Se llama Cerro Gordo, y sus habitantes se asentaron a mediados del siglo XIX. Por aquél entonces, se convirtió en un espléndido productor de plata y plomo, dada su explotación minera.

Sin embargo, el asentamiento estuvo marcado por la violencia, llegando a contar hasta un asesinato a la semana, propio del Salvaje Oeste. Tierra de historias y leyendas, se cree que el famoso forajido Butch Cassidy se escondió en el hotel de la ciudad, calcinado en un nuevo incendio en 2018.

El poblado se vio abandonado dada la escasez de agua, la caída del precio de estos metales preciados y debido a un incendio que devastó la localidad.

Más de un siglo después, en 2020, Brent Underwood decidió comprarlo y reformarlo como destino vacacional. El empresario y reciente youtuber se ha hecho bastante célebre por compartir en sus redes vídeos y fotos del pueblo fantasma, que poco a poco se está convirtiendo en un buen destino turístico. Pese a que su idea primigenia era habilitarlo al turismo, no pensaba que él también fuera a vivir en ese lugar. Y es que desde que lo compró, por 1,4 millones de dólares, no volvió a salir de allí. Tal y como afirma el propio Underwood, "no tengo un plan de salida. Morir quí es mi plan de salida". Recordó también que, desde la primera semana asentado, percibió un cambio dentro de sí: "No hay agua corriente aquí, todo es diferente y eres muy consciente de esto durante la primera semana, pero entonces, en vez de jorobado, empecé a ponerme un poco más cómodo".

En su última publicación, Underwood mostró un curioso hallazgo: unos vaqueros Levi's Strauss de hace más de 100 años, enterrados en una mina de plata.

La prenda, visiblemente desgastada, aún conserva sin embargo los remaches de metal en los que se leen perfectamente el nombre de la marca. La idea de Underwood es extraerlos de la mejor manera posible y exponerlos un museo que ha montado en la localidad.

