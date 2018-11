Descubren esto bajo el mar en Google Maps y nadie sabe como ha llegado allí

Robert Morton, un británico de 55 años, se topó por casualidad con un misterioso hallazgo cuando navegaba por la aplicación de Google Maps el pasado 5 de noviembre. Encontró la silueta de un avión que parecía estar sumergida en las aguas del Mar del Norte, frente a la costa de Edimburgo, en Escocia.

The Mirror, que recogió las primeras declaraciones de este padre de tres hijos: "Es muy extraño e increíble. Nunca he visto un avión en Google Earth, por lo que me resulta muy extraño", confesó.

Según las imágenes, el avión se encuentra a 1,1 kilómetros de la costa, estando el aeropuerto más cercano a 15 kilómetros de distancia en Edimburgo. Este dato y el hecho de que el propio Robert nunca haya oído hablar de ningún avión estrellándose por la zona hicieron que sus sospechas sobre si o que había visto era real o producto de algún fallo de Google Maps fueran cogiendo peso.

Ante la expectación del hallazgo, un portavoz de Google se pronunció al respecto: "La razón por la que parece que el avión está bajo el agua es porque cada imagen de satélite que se ve en el mapa es en realidad una compilación de varias imágenes. Los objetos que se mueven a gran velocidad, como los aviones, aparecen únicamente en una de las muchas imágenes que se captan para mapear una misma zona. Cuando esto sucede se ven huellas o sombras de estos objetos".