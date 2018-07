Denuncian a la Policía que un unicornio asesino perseguía a un hombre en un cementerio canadiense

La policía de Victoria, Canadá, recibió el pasado domingo una llamada muy inquietante. Un testigo aseguraba haber visto a una persona cubierta con unay portando un cuchillo, mientras perseguía a un hombre por el cementerio. "A veces nuestros agentes responden a llamadas que no son realmente lo que dan a entender", afirma la policía de Victoria en su nota de prensa . "Para mantener la precaución, siempre respondemos a estas situaciones como si fueran exactamente tal cual nos las relatan".Al llegar al cementerio de Ross Bay, los policías encontraron a un hombre con una máscara de unicornio portando un enorme cuchillo mientras un otro corría desesperado por salvar su vida. Se acercaron a ambos y exigieron al unicornio que soltara su arma, a lo que el presunto asesino en potencia obedeció. Más tarde, se descubrió que lo que se estaba gestando no era un asesinato, sino un. Los dos amigos pidieron disculpas a la policía por las molestias causadas. De acuerdo con la policía: "Con el, no se presentaron cargos, ni se recogieron lágrimas de unicornio y, una vez más, todo volvió a la calma en Ross Bay".