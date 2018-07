Denuncia a su novia por daños psicológicos al verla desmaquillada tras la boda

portadanovios | Liopardo

El maquillaje se utiliza para dar a las personas una mejor apariencia, pero hay veces en las que resulta tan engañoso que puede provocar sustos demasiado graves. Eso es lo que le sucedió a un chico en Argelia que, tras su noche de bodas, se sintió muy defraudado. Tanto es así que acabó denunciando a la que acababa de convertirse en su esposa. Al parecer, el novio en cuestión quedó en shock cuando, al despertar de su noche nupcial, descubrió a su mujer desmaquillada. Según afirma el joven, ella jamás se había mostrado sin maquillaje, por lo que cuando aquella mañana se topó con su cara lavada, no podía creer que esa fuera la chica con la que había contraído matrimonio. El recién casado asegura que pensó que se trataba de " un ladrón que había entrado a robar al apartamento". Tal y como declaró ante el juez, no fue capaz de reconocer a su esposa sin maquillaje. Dice no poder creer lo que sus ojos le mostraban, pues su novia estaba preciosa y atractiva en la ceremonia, y lo que vio no se le parecía en nada. La joven ha recibido una demanda de 13.000 dólares por "daños psicológicos".

