¿Dejarías que te tatuara un niño de 12 años?

Ezrah tiene 12 años y le apasionan los tatuajes desde que vio a su madre hacerse uno. Con permiso del tatuador (y de su madre, por supuesto), el niño terminó el tatuaje de su progenitora. A partir de ese día, el pequeño no ha dejado de hacer tatuajes y ya son veinte las personas que han puesto su piel para que Ezrah exprese su arte. Liopardo | Liopardo "Me llamo Ezrah, pero la gente me llama tiburón que es el español de shark. Algún día me gustaría llamarme a mi mismo como tatuador artista. Ahora soy un aprendiz, lo que conlleva un montón de dibujos, pinturas y prácticas con pomelos. Acabo de terminar mi primer tatuaje en una persona real y fue muy emocionante. Gracias por todo el apoyo que he estado recibiendo". Liopardo | Liopardo El tatuador que tatuó a su madre le ha enseñado a dibujar distintas figuras: rosas, tiburones, golondrinas y serpientes. Es por esto que Ezrah ha decidido apodarse como "Tiburón". Liopardo | Liopardo Y tú, ¿dejarías que Tiburón te hiciera un tatuaje?