This Morning ha sido el programa encargado de emitir en directo la boda entre Elizabeth Hoad y Logan, su golden retriever. Esta boda la ofició Alison Hammond, una celebridad de la televisión británica exconcursante de Gran Hermano. En el momento del intercambio de anillos la modelo se quedó con un anillo y Logan con una pulsera de oro, ambos hechos para la ocasión.

La modelo lucía un vestido de novia blanco mientras que el golden retriever iba con un esmoquin y un sombrero de copa. ?Os declaro perro y mujer?, estas fueron las palabras para terminar de oficiar la boda por parte de Alison Hammond. Tras esta boda televisiva Elizabeth Hoad intenta convencer al sacerdote de su iglesia católica para que bendiga la unión entre su perro y ella.

La modelo Elizabeth Hoad tuvo varias relaciones sentimentales y estuvo prometida dos veces, terminando todos en fracasos amorosos. Por esta razón y por haber fallado en unas 220 citas decidió dejar de intentarlo y dar por perdidos a los hombres. En este momento fue cuando apareció su perrito, cuando lo adoptó un año atrás. Hoad confiesa que Logan la salvó ya que encontró consuelo en el canino después de que su último novio se casara.

Ante la pregunta de este cambio tan extremo de pasar de hombres a perros la modelo confiesa que ella no es la única que ha realizado este cambio. ?Me reúno con otros diez amigos a la semana, hacemos muchos viajes con nuestros perros, y como estoy en paro, ellos me plantearon que me casara con Logan?.

Casarte con tu perro no es algo que puedas hacer de forma legal (todavía). Sin embargo, en la India se han dado casos en los que mujeres han contraído matrimonio con perros para romper un maleficio y poder casarse con un futuro marido, en este caso ya humano. Esto viene de una creencia cimentada por ciertas culturas de la India. Estos creen que este tipo de uniones (animal y humano) rompe la maldición y permiten que la novia pueda contraer matrimonio libre de cargas y malos augurios.