Decide tatuarse un charmander estando drogado y esto es lo que sucede

La regla número uno de los tatuajes normalmente suele ser no tatuarse el nombre de tu pareja. Pues evidentemente hay una por encima que hasta ahora nadie había tenido en cuenta por ser excesivamente obvia. Jamás tatuarse a uno mismo yendo ciego ¡JAMÁS! Como veis en la imagen es la peor idea que alguien puede tener. El joven en cuestión iba hasta arriba de Xanax, un medicamento contra la ansiedad que está de moda entre los jóvenes americanos. En mitad del subidón creyó que era buena idea tatuarse a si mismo a charmander. Hasta ese momento no había tenido ninguna experiencia con la aguja, pero aun así decidió hacerlo. Evidentemente un verdadero fan de pokemon lo es sin importar la situación en la que se encuentre. Esta imagen arrasó en internet cuando apareció en abril de 2015 en Reddit. Ahora con todo el revuelo de Pokemon Go ha vuelto a viralizarse de nuevo