¿Cuántos años tiene la protagonista de estas fotos? Su edad y su historia son increíbles

Sara Geurts tiene un aspecto que no se corresponde con la edad que tiene y parece mucho más mayor de lo que es. Todo es culpa de una enfermedad llamada Síndrome de Ehlers-Danlos, que impide al cuerpo crear colágeno, de ahí que la piel aparezca con arrugas como si fuera una anciana. Sufrir este Síndrome no ha hundido a Sara, todo lo contrario. Ha decidido luchar para superarse a sí misma, dar a conocer al mundo que no tiene nada de qué avergonzarse y cambiar los estándares de belleza. "Mi piel era mi mayor inseguridad, pero ahora pienso que es lo más bonito que hay" asegura Geurts. Descubre su increíble edad y su impactante historia en el vídeo principal de la noticia. Una historia viral con un mensaje importante: cambiar los estándares de belleza con su ejemplo.