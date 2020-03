El dicho de las apariencias engañan pocas veces suele fallar. En ocasiones todos hemos confundido a personas que creíamos conocer, que tenían un determinado look o que aparentaban una edad que no era.

Precisamente esta última suele ser una de las más comunes, llegando a confundir personas de edad más avanzada cuando son más jóvenes y viceversa.

En este sentido un hombre se ha vuelto viral en Instagram tras revelarse su verdadera edad. Se trata de Andy Wilkinson, un entrenador personal de Coventry, Reino Unido.

Su aparente juventud le hace aparentar entre 30 y 40 años. En su cuenta aparece en el gimnasio y fotografías en las que se le percibe cierta juventud.

Sin embargo, ahora se ha descubierto que se trata de un abuelo con tres hijos y siete nietos que parece haberse tomado el elixir de la vida.

En una entrevista al diario británico Daily Mail confiesa que, aunque se siente algo avergonzado cuando cuenta que es abuelo, también es un motivo para echarse unas risas con lo amigos.

"Cuando estoy de vacaciones con ellos, se me acercan mujeres de treinta años y me confunden con la pareja de mi hija y no con su padre, lo cual, en ocasiones, es vergonzoso", admite. "Mis amigos también se divierten cuando salimos y sorprendemos a la gente con el hecho de que soy un abuelo de siete niños".

