Crean un espectacular efecto mariposa por toda la casa para revelar el sexo de su bebé

En Estados Unidos, la revelación del sexo del bebé y del embarazo es todo un acontecimiento. Los montajes fotográficos, los vídeos e incluso las primeras ecografías son algunos de los métodos que tiene los padres para anunciar la buena nueva al otro lado del charco.

La idea fue del padre y vlogger, Taylor Calmus, quien supo utilizar los recursos que tenía en casa (juguetes en su mayoría) para crear si no la más épica, la revelación de sexo de bebé más elaborada de todo Internet con un circuito de "efecto mariposa" por toda la casa. La pareja empleó tres días en planificar y poner en marcha el circuito por toda la casa para conocer el sexo de su segundo bebé. Aunque la proeza más grande fue, sin duda, que lograron montar todo eso teniendo un niño pequeño en casa que no sabemos como no rompió el montaje .