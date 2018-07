laura-mesiportada | Liopardo

"No tengo novio, así que me caso conmigo misma . Laura Mesi (sin ningún parentesco con el mítico futbolista) tiene 40 años, es italiana y entrenadora de fitness. "Creo firmemente que, en primer lugar, cada uno de nosotros debe que amarse a sí mismo. Puedes vivir un cuento de hadas incluso sin el príncipe azul. Si mañana encuentro a un hombre para diseñar un futuro seré feliz, pero mi felicidad no dependerá de él", afirma Laura en su cuenta de Instagram, donde documentó su particular casamiento. Para su fiesta soñada, la chica no escatimó en gastos. Más de 10.000 euros, 70 invitados, vestido, ramo, torta. Todos los lujos.

