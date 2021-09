Comparte las palabras que le han enviado en un correo electrónico y se hace viral

Desde que existen plataformas como el correo electrónico y se utilizan en el ámbito laboral cualquier persona escribe sea la hora que sea sin pensar en los horarios que lleva la otra persona ni en que, igual está en sus horas de descanso.

Esto mismo le ha pasado a una usuaria de Twitter. A través de su cuenta de Twitter llamada @MuerdemeTu, Alaya Ladycat ha compartido el final de un correo electrónico que había recibido por parte de alguien de su trabajo. El mensaje, no solo ha enamorado a la tuitera sino ha sorprendido a todo el mundo llegando a hacerse viral.

"Hoy me han mandado un mail y terminaba con esta coletilla, que me ha parecido simplemente maravillosa", escribía en el tweet. La persona que le ha enviado el correo le ha dejado claro que no tiene que responder en ese momento si no está trabajando y que puede esperar a su horario.

"Mi horario de trabajo puede no ser el tuyo. Por favor, no te sientas obligado a responder a este correo electrónico fuera de tu horario laboral", le escribían en el correo electrónico.

La publicación no ha tardado en hacerse viral acumulando más de 2.000 likes y numerosas respuestas de usuarios de las red que han aplaudido las palabras de esta persona.

"Ojalá más gente así en el mundo", "voy a añadirlo a mi firma del email" o "más coletillas así", eran algunos de los mensajes principales que respondían a la publicación.

