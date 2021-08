Colisiona con otro coche y le deja en el parabrisas dos chocolatinas y una nota de disculpa

Una usuario de Tik Tok ha compartido en redes la sorpresa no muy grata que se llevó al llegar a su coche. La mujer, @Isanaguy, estaba haciendo compras en Wallmart cuando llegó al aparcamiento de su coche y se quedó perpleja ante la situación.

En la luna del coche vio dos chocolatinas, que estaban tapando una nota escrita a mano. En la nota, la persona anónima se disculpaba por los daños causados y le ofreció las tabletas de chocolate al no poder pagar la reparación: "Siento los daños causados en el coche, no puedo ofrecer nada para enmendarlos, pero toma este chocolate en su lugar". La tiktoker no se lo tomó muy en serio al principio... hasta que se percató de que los daños al coche no eran ninguna tontería: el lateral del coche estaba totalmente abollado. "Me encanta esto", dice la usuaria en el vídeo mostrando los dulces, y continúa: "y aquí están los daños del coche", mostrando el lateral del vehículo rojo.

"Me llevé las chocolatinas pensando que se trata de un buen tipo por darme algo en vez de correr, hasta que vi los daños, afirmó la mujer afectada. El vídeo, compartido bajo el título "qué buena persona" en tono sarcástico, lleva ya más de medio millón de Me Gusta y miles de comentarios bromeando acerca de la situación: "Qué exagerados, no tiene ni un rasguño", comentó Ambar en la publicación, que ya ha superado las 5 millones de visualizaciones.

VER MÁS: Chimpancé imita a su cuidador y se pone mascarilla