'Chile no existe': el post de un terraplanista en Facebook que está haciendo reir a todo el mundo

Vivimos en una época en que las fake news, las conspiranoias y las teorías más locas campan a sus anchas. Los antivacunas, los chemtrails, el nuevo orden mundial y, la locura mayor de todas, la tierra plana.

Cada vez son más los adeptos de todo este tipo de teorías absurdas y peligrosas y cada vez son más los espacios en Internet y redes sociales en los que se les da altavoz.

Esta noticia nos llega a través de Twitter pero se originó en un grupo de Facebook privado llamado 'Tierra plana - España' . Un usuario publicó allí un comentario en el que asegura que Chile no existía y era un país falso.

Según la publicación, el usuario afirma que el país austral no existe porque vio un documental en el que "las casas parecen de cartón" y las personas lucen como "actores" porque incluso "miran a la cámara". Además, dice que ha hecho investigaciones y que "todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrarlo".

"Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile. He visto algunas fotos pero seguramente sean CGI", sentencía el post.

La imagen saltó a Twitter donde se volvió viral generando numerosos comentarios incluso la aparición del hashtag #chilenoexiste.

"Si Chile no existe y somos actores, quiero que me cambien el rol de pobre"o "Los Simpsons lo hicieron otra vez" fueron algunas de las reacciones en Twitter.

