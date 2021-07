Cazadores de fantasmas graban a un fantasma diciéndoles que "se vayan" en una cueva de más de 300 años

Más información 8 impactantes vídeos protagonizados por un fantasma

Este es el aterrador momento en que una pareja consiguió capturar en vídeo a un fantasma advirtiéndoles que "salieran" de una cueva de 300 años de antigüedad.

Tony y Beth Ferguson estaban deambulando solos por una cueva de 300 años cuando afirman que una voz siniestra salió de la nada y les dijo que "salgan".

Fue solo cuando regresaron de su visita a las Cavernas Carnglaze en Liskeard, Cornwall, a principios de junio de 2021 y volvieron a ver lo que habían capturado en la cámara, que se dieron cuenta de que no solo habían estado escuchando cosas.

Dicen que dos espíritus fantasmales fueron capturados en la película pasando a su lado y la voz espeluznante de lo que sonaba como una niña pequeña diciendo 'hola' también se podía escuchar en las imágenes. Una de las apariciones también les dijo que se fueran, afirman.

"Sentí que nos seguían"

La mayoría de personas se quedarían petrificadas al ver y escuchar tales cosas, pero afortunadamente los Ferguson están acostumbrados a sucesos fantasmales: la pareja de New Forest, Hampshire, son apasionados cazadores de actividades paranormales en su tiempo libre.

Tony, de 42 años dijo: "He estado en innumerables lugares encantados en el Reino Unido y en todo el mundo, pero este lugar me sorprendió. Me sentí muy incómodo".

"Ni siquiera habíamos tenido informes de que este fuera un lugar embrujado, solo estábamos de visita y era algo que hacer".

"Mientras caminábamos, sentí que nos seguían, como si hubiera algo detrás de nosotros. Normalmente llevo mis cámaras conmigo, así que comencé a colocarlas y no podía creer lo que logramos capturar", sentenció.

