Un carterista llama a la policía y denuncia que no le dejan entrar en el metro

Lo que ha sucedido recientemente en el metro de Barcelona podría calificarse como mínimo 'surrealista'. La historia es la siguiente: un ciudadano llama a la policía para denunciar que se siente acosado por un grupo de jóvenes que no le dejan entrar en el metro, pero lo más curioso de todo es que este ciudadano es carterista, así se lo confesó a la policía.

Tal y como recoge 'Cadena Ser', el carterista se quejaba de que un grupo de personas le seguía y no le dejaban ir al metro para regresar a su casa. "Soy carterista. señor, pero yo no estaba robando, por favor manden una patrulla. Unos chicos no me dejan pasar, por favor", explicaba por teléfono alarmado a los Mossos refiriéndose a la patrulla ciudadana que le estaba cortando el paso.

Mientras este hablaba por teléfono, se escucha de fondo al resto de los ciudadanos acusarle de ladrón mientras gritan: "¡Somos patrulla ciudadana, no le vamos a dejar robar!".

Sin duda, la persona que está al otro lado del teléfono no debe dar crédito a lo que oye y decide colgar. Sin éxito en su intento de obtener protección policial, prueba parando un taxi que, ante las protestas de los ciudadanos, se va sin él. Finalmente, se tiene que marchar de la escena andando por su propio pie.

Con la pandemia y la distancia de seguridad los carteristas habían abandonado el metro, pero ahora vuelven a la carga. Con ellos, y al acecho, esta peculiar vigilancia de la patrulla ciudadana.

