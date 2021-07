Un campesino sin dinero paga su operación de próstata con dos gallinas

La historia transcurre en Tarija, Bolivia, donde un anciano acudió a la consulta de Álvaro Ramallo debido a un problema de próstata. El hombre debía pasar por una operación que no se podía permitir económicamente, así que ofreció al médico dos gallinas a cambio. El médico consiguió que pudieran operarle a través de la Fundación Dr. José Ramallo Guillén, por lo que, afortunadamente, no supondría ningún coste para el paciente. Sin embargo, éste insistió, y como agradecimiento acabó regalándole las dos gallinas al doctor.

Este gesto es algo que hoy día parece impensable, pero hace unas décadas el trueque seguía siendo algo común en zonas campesinas del país. De hecho, el difunto padre de Álvaro Ramallo, que fue médico, al igual que su hijo, contaba anécdotas en las que los pacientes pagaban sus consultas con huevos o gallinas. Por esta razón, Álvaro, conmovido por el gesto de su paciente, publicó unas fotos en Facebook junto a él, y a las dos gallinas:

"Un día como hoy, hace 11 años, murió mi padre lo que me recordó cómo hace 40 años en Tarija había pacientes que te pagaban con gallinas o huevitos, o el famoso trueque. Muy emocionado y feliz anoche este abuelito no tenía dinero para operarse de próstata a lo que respondí que lo vamos a operar por la fundación Dr. José Ramallo Guillén, tal mi asombro cuando saca de regalo dos gallinas para retribuirme la atención. Esto me emocionó y conmovió mucho y desde el cielo querido, papito, sé que estás feliz de saber que he seguido tus pasos en el bienestar de esta linda gente Chapaca -campesinos originarios de esta región boliviana- humilde y sencilla, la más agradecida. Sólo puedo seguir agradeciendo a Dios". Fue lo que el médico publicó en Facebook junto a las fotos con su paciente y dos fotografías de su padre. La publicación enterneció a los internautas y fue compartida más de mil veces.

