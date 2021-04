The Big One, la montaña rusa más alta de Reino Unido, situada en Blackpool pleasure beach, dejó de funcionar de forma repentina el pasado domingo 25 de abril, dejando atrapadas a un grupo de personas a 213 pies -unos 65 metros- de altura.

El incidente ocurrió cuando uno de los vagones del tren, que se encontraba cerca de la cima de la colina de la montaña rusa dejó de funcionar, dejando a sus pasajeros atrapados.

Una de las pasajeras grabó su experiencia mientras estaba atrapada en lo alto. En las imágenes se puede ver también cómo tanto ello como el resto de pasajeros tuvieron que descender por su propio pie los más de 60 metros por unas escaleras rojas.

El personal del parque se vio obligado a escalar por la montaña rusa para poder guiar con cautela a los pasajeros a un lugar seguro, haciéndolos descender por una pasarela roja. Por fortuna, la misión de rescate se llevó a cabo con éxito.

Después de ello, tomaron la decisión de cerrar la montaña rusa hasta que personal cualificado la revisara y posteriormente se volvió a abrir hacia la 1 de la tarde.

Fue la más alta del mundo

The Big One, anteriormente conocido como Pepsi Max Big One, es una montaña rusa de acero ubicada en Blackpool Pleasure Beach en Blackpool, Lancashire, en el Reino Unido. Diseñado por Ron Toomer y fabricado por Arrow Dynamics, el paseo se abrió al público el 28 de mayo de 1994 como la montaña rusa más alta y empinada del mundo.

Mantuvo el récord hasta julio de 1996, cuando Fujiyama abrió en Fuji-Q Highland en Japón. Actualmente la montaña rusa más alta del Reino Unido con una altura máxima de 65 metros.

