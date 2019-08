Matt Larmand es un fotógrafo que se encontraba en la playa de Capistrano en California, Estados Unidos, grabando una serie de vídeos con un dron cuando terminó capturando el momento tan escalofriante en el que unos bañistas estaban surfeando en unas tablas eléctricas cuando un grupo de tiburones blancos comenzó a nadar alrededor de estos.

Larmand se encontraba a unos 400 metros de distancia de los surfistas y no podía avisarles que estaban rodeados de tiburones debido a la distancia que les separaba. Sin embargo, aquello no parecía de gran importancia porque los escualos se mostraban indiferentes ante la presencia de los bañistas. Incluso en el momento en el que uno de los surfistas cae de su tabla de surf, el tiburón más cercano no prestó atención a su presencia.

El fotógrafo le comentó a The Orange County Register que "era como si a los tiburones no les pudiera importar menos que estaban allí. En un momento del vídeo se ve a uno de los surfistas siendo remolcado por el Jet Ski y pasaba a poco más de dos metros de distancia de ellos y les daba igual. Los tiburones estaban siendo muy pacíficos".

También cuenta para el mismo medio que él lo estaba viendo todo a unos 400 metros de distancia y estaba horrorizado por la situación que los bañistas estaban viviendo sin darse cuenta. Cuando el surfista se cae al agua al lado de uno de los tiburones comenta que si él hubiera estado en esa situación estaría aterrado.

VER MÁS: VÍDEO: Un tiburón gigante nada peligrosamente hacia un surfero