Así reaccionó un león cuando un niño de dos años le observaba en un zoo

Tras la polémica generada por la muerte de un gorila cuando un menor cayó a su fosa en un zoo de Estados Unidos o el famoso vídeo que se ve como un niño se da un buen susto con un animal sin resultar herido, ahora llega un nuevo caso en un zoo de Tokio. Este pequeño de dos años se encontraba tras un cristal observando a un león que le miraba fijamente. Cuando el menor se dio la vuelta, el animal se levantó y corrió hacia él hasta que se topó con el cristal de seguridad. El brutal golpe asustó al pequeño que no se esperaba la reacción del animal. El vídeo, que muestra la escena, ya se ha vuelto viral y ha causado una gran expectación entre los usuarios de las redes sociales. Muchos son los que defienden que el león no pretendía atacar al pequeño y otros están convencidos de que sí. Desde el zoo, aseguran que estos animales suelen abalanzarse sobre los niños con la única intención de jugar con ellos. Sin embargo, el director de Born Free USA, Adam Roberts, ha alertado de que los leones “son depredadores salvajes por naturaleza” y ha explicado que en el momento en el que el menor se da la vuelta “se convierte en una presa para el animal. Afortunadamente, el cristal frustró el intento del león, pero si este no hubiera soportado el golpe, las consecuencias hubieran sido catastróficas”. Muchas son las opiniones acerca de lo ocurrido en este zoo de Tokio. Así que, mira el vídeo y juzga tú mismo.