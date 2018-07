Asegura que subió en su camioneta a un fantasma que estaba haciendo autoestop y lo llevo hasta un cementerio

Pedro Peirone, vecino de Santa Fe en Argentina, contó al canal de su pueblo que subió a un joven que hacía dedo y misteriosamente el muchacho se esfumó de la camioneta al tiempo que dejó quemada la alfombra de goma del vehículo. El relato del hombre tuvo amplia repercusión en las redes sociales: el video llegó a las 25 mil reproducciones en Youtube en pocas horas y se multiplicaron los comentarios de todo tipo sobre el tema.

Peirone contó que subió a la camioneta al joven de unos 17 años en Arteaga. Dijo que el chico no le manifestó claramente dónde se bajaría y describió que tenía un uniforme similar al que usan los estudiantes de la escuela industrial.

Según su relato, en un cruce de caminos entre Artega y San José de la Esquina comenzó a sentir olor a quemado y entonces bajó para ver qué pasaba. En ese momento perdió de vista a su misterioso compañero de viaje.

“Frené y después de que se bajó de la camioneta, empecé a sentir un olor a quemado espantoso. Me bajé a mirar y al muchacho no lo vi por ningún lado. Después revisé todo el vehículo y me encontré con la alfombrilla derretida con la forma de sus pies“, dijo a un canal local.

Huellas del fantasma | Agencias

Todo ocurrió cerca del camino de acceso al cementerio y de la residencia un sacerdote. Asombrado, Pedro relató que al subir a la camioneta encontró la alfombra de goma del lado del acompañante, derretida con la forma de los pies del pasajero. Con todos esos datos fue a la policía y puso una denuncia.