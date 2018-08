Recientemente se ha vuelto viral en Twitter un hilo publicado por la usuaria @isihgu. Esta chica madrileña, llamada Carmen Lucía, cuenta como siente que está poseída por un demonio y explica con detalles como fue su experiencia en una iglesia de Vallecas a la que fue a que le practicaran un exorcismo.

Nosotros hemos hablado con la chica para que nos la explicara está increíble historia. Esto es lo que nos ha dicho y lo que he publicado en twitter para que juzgues tú mismo si te la crees o no.

Carmen nos asegura que el hilo no es mentira y que “fui a hacerme un exorcismo pero no me gustaría dar detalles de dónde para respetar la privacidad del exorcista porque es algo que se toman muy en serio”.

Siente que tiene un demonio dentro "pienso que estoy poseída pero no creo que es algo que pueda solucionar la iglesia, pero fui para probar" y añade que lo sabe porque "rompo cosas y luego no me acuerdo, eso es el que más me jode".

Carmen nos ha explicado, por mensaje privado de Twitter, que siente que atrae a los demonios y que es algo con lo que tendrá que aprender a vivir "Una vez que estaba un amigo mío en mi casa en la habitación. Yo hablaba sola y entraba y salía de la casa (según él) pero en realidad yo lo que estaba viviendo es que no podía entrar dentro de mi propia casa, fue súper raro".

