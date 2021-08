Arrasa en Tik Tok el vídeo de un hombre cortando el pelo de su mujer con un nivel de construcción

Los videotutoriales están a la orden del día. Con el auge de las redes sociales y del DIY (Do It Yourself, o "hazlo tú mismo", en inglés), ahora prácticamente todo se puede aprender a golpe de clic desde casa. Eso sí, hay que tener cuidado pues algunas ideas absolutamente disparatadas.

Paris y Cole son una pareja de tiktokers que comparten vídeos de cocina y bricolaje sobre todo, y todo hecho por ellos mismos. Recientemente han compartido un curioso método de peluquería low cost y desde casa que se ha hecho viral, y no es para menos: con el rótulo "DIY Haircut" (corte de pelo para hacer tú mismo), Cole aparece cortando las puntas a su mujer con ayuda de un nivel de burbuja, que se emplea para la construcción:

Después de lavar y peinar el pelo, Cole se pone manos a la obra. Nadie puede negar que el resultado es fantástico, y se ve cómo el cabello de Paris está completamente recto. Tal es así que el vídeo acaba con un "Nailed it!" (Lo ha clavado).

El vídeo ya supera las tres millones de visualizaciones y casi un millar de comentarios aplaudiendo el resultado.

VER MÁS: Esta tiktoker no se espera que acabaría salvando la vida a su perro