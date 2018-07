Aparece otro viajero en el tiempo y muestra una foto de Estados Unidos en el año 5000

Hace poco os contamos la increíble y absurda historia de un señor que aseguraba haber viajado en el tiempo hasta el año 6.000 y que tenía pruebas fotográficas del viaje. La broma sigue adelante y desde ApexTV, un canal de YouTube afín a historias paranormales y teorías conspiranoicas, nos llega otro vídeo de un segundo viajero en el tiempo.

Son veinte minutos de entrevista con Edward que afirma que fue parte de un experimento secreto en el años 2004 que le permitió viajar en el tiempo hasta el año 5000. No sólo asegura haber viajado hasta el futuro sino que trae pruebas de ello. En concreto una supuesta foto de una gran ciudad de Estados Unidos. "Te contaré una historia que te sorprenderá y te sorprenderá. Aparecí en ese lugar y fue increíble. Estaba parado en una enorme plataforma de madera. No solo donde yo estaba, las casas, la construcción, el camino, todos estaba fabricado de madera. Y después, me di cuenta de que era la misma ciudad, Los Ángeles, pero sumergida bajo el agua.", asegura Edward en el vídeo.