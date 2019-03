Una anciana se queda flotando a la deriva en un iceberg en Islandia

Una abuela aventurera se volvió viral por una foto suya sentada como una reina en un trono de iceberg que se empezó a ir a la deriva.

"Tenía la forma de un lugar fácil para sentarse. Se puede ver mirando su forma, y ​​pensé que sería divertido", explicó Judith Streng a ABC News.

Mientras ella y su hijo Rod Streng estaban de turismo por Islandia, se detuvieron en Diamond Beach en Jökulsárlón para hacerse unas fotos en lo que parecía un trono de iceberg.

"Cuando me subí a ella, comenzó a tambalearse y una ola estaba llegando", explicó Streng. "Una ola muy grande llegó, hizo que el trono se moviera y me di cuenta de que me estaba yendo a la deriva".

Fue su nieta Catherine Streng la que compartió las fotos en Twitter desde donde se volvieron virales. Por suerte Judith fue rue rescatada rápidamente gracias a Randy Lacount, un capitán de barco de Florida, que estaba cerca cuando el hielo se desprendió.

