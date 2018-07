¿Amor a primer beso? Parejas de extraños se besan con los ojos vendados

portadaparejas | Liopardo

Gracias a Internet, es muy común que haya personas que se enamoren sin haberse visto. Pero, ¿qué pasaría si el primer encuentro entre dos personas y su primer beso sucedieran antes de verse? Esta es la pregunta que quiso responder un director de cine. Jordan Oram, cineasta de Toronto, seleccionó a ocho desconocidos para crear el vídeo "Kiss me now, meet me later". "Hay parodias en la red que realmente no muestran por qué la gente que aparece se está besando", explica Oram. El vídeo muestra a los voluntarios se colocan en parejas, uno frente a otro, con los ojos vendados. Ambos intercambian sus nombres, comparten historias mundanas y también comparten silencios. Una vez que se encuentran cómodos entre sí, comienzan a intimar y, finalmente, llega el beso. Finalmente, les dicen que pueden destaparse los ojos y sus reacciones son realmente emocionantes.

Publicidad