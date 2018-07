¿Alguien ha perdido un zapato en Marte?

Muchos expertos aseguran haber encontrado un zapato en una foto hecha por un satélite en Marte. Los teóricos afirman que ese zapato pertenece a alguna de las especies que poblaban el planeta. El creador del blog UFO Sightings Daily Scott C Waring ha comentado al respecto que: "Esto es probablemente un zapato de una especie que estaba en la guerra que ocurrió en Marte hace mucho tiempo, el zapato es la evidencia de que al menos un ser estuvo en este lugar.” No solamente se ha quedado ahí, sino que se ha aventurado a decir quién era el dueño del zapato, el Rey de Marte. Liopardo | Liopardo La foto fue tomada por el satélite Opportunity en 2013, pero no ha sido hasta 3 años después que alguien se ha dado cuenta. Liopardo | Liopardo