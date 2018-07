Alguien ha inventado un palo selfie para consoladores

Después de la aparición de la cuchara con palo de selfie pensábamos que la locura se había terminado, pero no. Alguien ha ido todo lo lejos que se puede llegar y ha inventado el dildo selfie stick, el palo selfie para dildos. No nos queda claro las utilidad que puede tener este gadget y no se nos ocurre para que querría usarlo una chica más que para grabarse mientras se da al onanismo. Liopardo | Liopardo Lo cierto es que los creadores tienen una web: www.dildoselfiestick.com y han subido un vídeo promocional a YouTube explicando como funciona el aparato en cuestión. https://www.youtube.com/watch?t=21&v=rOs8vIa7dl8