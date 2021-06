Acude a adoptar a un perro y se encuentra con su mascota perdida hace dos años

Aisha Nieves, una ciudadana de Allentown, ciudad del condado de Lehigh (EEUU), se ha llevado una de las mayores y más bonitas sorpresas que le podían haber ocurrido. La mujer perdió hace dos años al perro, que adoptó con tal solo siete meses, y en su intento de hacerse con otra mascota, se ha reencontrado con su antiguo mejor amigo.

Aisha no pudo tener peor suerte: adoptó a Kovu cuando este todavía no había cumplido un año y en 2019, cuando un camión se estrelló contra su fachada, el perro se escapó y no le volvió a ver. Por suerte para ella, la Sociedad Protectora de Animales del Condado de Lehigh le encontró y le pudo dar los cuidados que necesitaba. Tal y como afirma la organización, el animal fue encontrado en un estado de higiene deficiente y tuvo que ser lavado y tratado con un champú especial anti-pulgas.

La vida le debía una mascota y eso mismo es lo que pretendía conseguir: la mujer estaba dispuesta a adoptar otro perro cuando una de las mayores casualidades que le han ocurrido en su vida le llegó por sorpresa. Cuando acudió a la protectora de animales, se encontró con una gran sorpresa: su antiguo mejor amigo que llevaba extraviado dos años se encontraba en ese lugar. Las imágenes del reencuentro son realmente emocionantes.

Lo primero que pensó al verle, tal y como dice, fue: "espera, no puede ser él", pero una pequeña cicatriz que tiene debajo del ojo fue la prueba definitiva para saber que ante ella estaba el pequeño Kovu, más feliz que nunca. Además, tal y como ha reconocido la dueña, la alegría no fue solo para ella, sino también para el animal, que al parecer no paraba de llorar poco antes de que Aisha le prometiese que no iba a volver a perderle nunca más.

