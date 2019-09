La tuitera española @Coco_de_piel ha sorprendido a todos al contar la historia más increíble y desagradable que te puedas imaginar. Coco ha explicado que como su casera no estaba le ha enseñado la casa a una chica, suponemos que para que sea su nueva compañera de piso o viva en él.

"Antes de irse me ha pedido usar el baño, luego se ha despedido y se ha ido. No sería raro si no me acabase de fijar en que: Me ha cagado en la ducha", ha escrito Coco en su tuit acompañado de una foto como prueba del delito.

Aunque algunos han contestado que podría tratarse de una historia falsa la asquerosa foto, que puedes ver en el vídeo, es innegable.

En posteriores tuits no ha aclarado mucho la historia pero si ha asegurado no entiende que pudo provocar ese comportamiento "Pero si yo soy un amor, no dije nada feo ni nada :((".

