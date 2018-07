¿Zoolander o Beyonce? Así funciona el alcohol

¿Quién no ha bebido de más una noche y no se acuerda de la cara de su última conquista? O ¿a quién no le ha pasado ver al día siguiente el ligue de esa noche y decir como pude hacerlo? A veces el alcohol es tremendamente traicionero. Si quieres saber cómo funciona solo tienes que ver la imagen de a continuación. Mírala normal y luego con los ojos entrecerrados. Primero verás una foto viral de Ben Stiller en “Zoolander” con su mirada de acero azul y luego se transforma poco a poco en Beyonce. Liopardo | Liopardo ASÍ FUNCIONA EL ALCOHOL