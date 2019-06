WorldWarBot 2020: España ha conquistado el mundo

Internet no para de sorprendernos y la última locura es una cuenta robot llamada World War 2020 que está arrasando en Twitter y Facebook.

Se trata de una cuenta que imagina como sería una supuesta tercera Guerra Mundial ficticia mediante un algoritmo aleatorio.

La cuenta tiene miles de seguidores en todo el mundo y se ha volvió especialmente viral en nuestro país. Todo empezó en enero 2020 cuando la Isla de Man conquistó el Reino Unido.

Más de 1.500 tuits después España ha conseguido ir derrotando a rivales duros como El Salvador, Zimbabue, Camboya y finalmente Islas Pitcairn para hacerse con el dominio de todo el mundo.

¿Cómo funciona su algoritmo?

Detrás de este bot se encuentra un desarrollador informático Italiano que ya había creado otros bots similares para guerras civiles en Estados Unidos e Italia.

World War Bot es un bot automático que genera publicaciones al azar, no es un bot interactivo por lo que no puedes enviar solicitudes para que ocurran las cosas como tú quieras. Comenzó desde un mapa concreto por lo que su creador no decidió quién es el propietario de ninguna área en disputa y asegura que no va a cambiarlas.

"Este es un juego y esas áreas probablemente serán conquistadas por alguien más, así que no te lo tomes a mal", explica en su página web.

Ahora que el juego ha llegado a su fin y España está dominando el mundo, es momento de recopilar algunos memes al respecto.

