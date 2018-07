Welcome se dice alfombra, el genial vídeo de un niño publicado por Alejandro Sanz

Un adulto le pregunta a un niño que deletree las letras escritas en un felpudo. El niño que no tendrá más de 5 años empieza "W E L C O M E" sin equivocarse para luego decir "alfombra". Este corto pero divertido vídeo fue subido a las redes sociales por Alejandro Sanz y se ha viralizado por Facebook, Twitter y hasta Whatsapp. Al parecer Alejandro Sanz no grabó el vídeo y el protagonista del mismo no es su hijo pero ha sido gracias a el que se ha viralizado.

Los niños son pura inocencia y dicen las cosas como son sin pensarlas, el deletrea la palabra Welcome perfectamente pero después la llama Alfombra porqué es lo que realmente es.