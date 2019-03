Visita el peor museo de cera de la historia en San Petersburgo y sus figuras te van a dar pesadillas

Pensábamos que el Museo de Cera de Madrid tenía algunas esculturas terribles pero no es nada comparado con el museo de cera que visitó Randy Meeks en San Petersburgo.

El usuario Randy Meeks ha creado un hilo en Twitter con las fotos que hizo de esta eexposición rusa y creemos que no has visto nada tan loco.

"Hoy he estado en el peor museo de cera que he visto jamás. Cuesta 2 euros, está en el segundo piso de una tienda de ropa en San Petersburgo y os prometo que no habéis visto nada igual", ha escrito Meeks. Preparate para las esculturas más locas de Hermione Granger, Adolf Hitler, Marilyn Monroe, Vladimir Putin y Bart Simpson entre otros.

VER MÁS: Los mejores hilos de 2018