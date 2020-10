20 vídeos virales de humor de este 2020 para reirte a carcajadas

2020 está siendo un mal año, quizás el año más raro de mi vida, pero me esta descubriendo nuevos talentos en Twitter que merecen mucho la pena. No me canso de repetir que a pesar de todos los haters, la política y las fake news sigue existiendo un Twitter necesario lleno de originales memes, chistes y tuitazos.

Este 2020 ha sido el año del humor negro de @pentotalsadico, el año de los TikToks de @lalachus3, el año de los tuits absurdos de @clintpiticlint y el año de los vídeos de @nekrowomancer.

Elena de Lara es una actriz y dobladora madrileña que se ha vuelto viral este otoño gracias a sus originales y desternillantes vídeos en Twitter.

Esta joven actriz madrileña nos ha contado que "Estudié tanto Interpretación como locución y doblaje en el Instituto del Cine de Madrid" y que empezó en redes sociales "hace muchos años para llorar un poco públicamente. Pero poco a poco le encontré un punto más divertido".

Este 2020 se animó a empezar a subir vídeos y sketches cortos suyos a Twitter. Todo cambió cuando este tuit suyo se hizo viral, "En cuanto a viralidad el primero gordo fue el de 'habeas corpus'. Con mi cara a lo mejor contaría el de "querida chiquilla de la ficción".

Sus vídeos corren como guepardos por redes sociales y sue cuenta ha multiplicado por cinco el número de seguidores hasta los 11.000 en el momento de publicar esta noticia. "Si se me ocurre algo al momento y puedo hacerlo al momento, lo grabo. Al ser videos tan cortos paso un ratito montando y ya", explica Elena sobre el proceso de creación de sus geniales vídeos.