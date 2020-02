Este fue el momento que paralizó el corazón de un byceador. Un tiburón cargó con todas sus fuerzas contra el buzo Chad Sinden durante la hora de comer en las Bahamas y casi lo convirtió en su almuerzo.

El clip, grabado el 29 de enero, muestra el momento en que dos tiburones se golpean entre sí antes de que uno rebote contra el buzo.

Sinden explicó a Newsflare: "En ningún momento estuve en peligro o sentí algún peligro, ¡aunque no me importa admitir que a veces me hacen saltar! Cargan contra ti muy rápido pero tienen la capacidad de detenerse y girar en un instante porque son los vertebrados mejor adaptados de los océanos2.

"Por favor, no intente esto sin entrenamiento profesional", insta a los espectadores.

© Newsflare / Chad Sinden

