VÍDEO: Esta chica lleva meses sin depilarse las piernas peludas y las imágenes se han vuelto virales en todo el mundo

Ana Calatayud Pérez-Manglano subió un vídeo de sus piernas cubiertas de pelo oscuro y espeso a las redes sociales y desde entonces no ha parado de volverse viral..

Es una instagramer y tuitera conocida como @akapoulainne tiene más de 35.000 personas siguiendo sus tuits y más de 50.000 siguiendo sus fotos. Esta valenciana de 24 años tuitea desde el humor y el sarcasmo, entre otras cosas, sobre feminismo y contra el machismo.

Recibió tal cantidad de comentarios machistas, indignantes y cuñados que decidió compartir los pantallazos en un hilo de twitter. "Vamos que llevas un año sin follar" "Mi novia aparece así y no la toco en dos meses".

Pero las imágenes se volvieron virales fuera de España y muchos medios anglosajones se hicieron eco de las mismas.

Ella explicaba así su decisión de no afeitarse: "Estaba perezosa y no quería afeitarme. No tengo ningún complejo, realmente no me importa lo que diga la gente".

"No me avergüenzo de tener las piernas peludas, las mujeres son así, peludas, y elegimos afeitarnos o no si no queremos.

No tiene nada que ver con el feminismo o intentar hacer un punto, simplemente no quería".

"Estoy cansado de tener que afeitarme porque estoy obligada por la sociedad, y no lo haré hasta que me dé la gana.

Desde que paré en noviembre no me he afeitado hasta el día de hoy y no sé cuándo lo haré", sentenció Ana.

