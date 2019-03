VÍDEO: Un músico construye una guitarra eléctrica usando 1200 lápices de colores

El YouTuber Burls Art pasó entre dos y cuatro horas diarias trabajando en su obra maestra a lo largo de un mes. La idea del proyecto se le ocurrió a Burls, residente en California, tras ver como varios artistas habían usado lápices de colores para crear distintos adornos para el hogar

Sin embargo, no contento con un pequeño proyecto, Burls de 25 años, decidió que quería trabajar en algo que pudiera utilizar y disfrutar más que una simple obra de arte. "Una guitarra me pareció algo genial. sabía que era un proyecto genial que estaba bastante seguro de que no se había hecho antes".

El proceso de fabricación requirió que Burls fijara, lijara, taladrara y puliera su instrumento para después los elementos tradicionales que hacen que una guitarra eléctrica suene. Burls nunca había hecho una guitarra antes pero ahora planea hacer más en el futuro, dado el éxito de este proyecto.

Este vídeo que puedes ver dándole al play acumuló cientos de comentarios positivos y más de 11 millones de views en YouTube. Al final del vídeo podemos ver a Burls tocando la guitarra que acaba de construir para demostrar que no sólo es espectacular visualmente sino que además funciona a la perfección.

