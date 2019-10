Un artista talentoso consigue crear ilusiones ópticas alucinantes al maquillarse la cara y las palmas.

Luca Luce, de 41 años, de Milán, es un maquillador y dibujante experimentado que ha trabajado para muchos de los principales programas de televisión italianos.

Luca afirma que también inventó lo que denominó 'pintura 3D de manos y cabeza', una forma de pintura corporal donde se aplica maquillaje en la cara, la cabeza y las palmas para crear ilusiones ópticas similares a Picasso.

Luca dijo: "Comencé a hacer esto hace años, y después de investigar un poco en Internet descubrí que nadie más lo estaba haciendo en ese momento.

"Me inspiro en las películas de fantasía y terror, pero también en los objetos y formas cotidianos que se quedan atrapados en mi mente.

"Me gusta ser original, así que siempre trato de hacer cosas que no se han hecho antes ", sentenció Luca sobre sus looks que se han vuelto virales.

