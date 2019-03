Arévalo intenta ligar con Jennifer Lopez en Twitter y cuando trata de arreglarlo la lía todavía más

Esta semana hemos descubierto que el humorista Arévalo es uno de los seguidores más fieles que tiene la cantante Jennifer Lopez. Recientemente Jennifer compartía un adelanto de su nueva canción con Bad Bunny.

"Uno de los muchos admiradores que tienes en España me dedico al espectáculo toda mi vida y me he encantas soy muy reconocido por mi humor un saludo cordial", escribía compartiendo el vídeo de la artista.

La gente se lo tomó con humor pero muchos se burlaron de Arévalo que recibió cientos de mensajes. Cabreado decidió responder a la gente que se estaba riendo de él y criticándole con una serie de tuits completamente absurdos que añadieron más leña a esta polémica. ¡Dale al play y mira las locas respuestas de Arévalo!