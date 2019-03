Se va de viaje con su amante y su novio lo descubre gracias a un detalle de una fotografía

Una chica llamada Jackie realizó un viaje de negocios, supuestamente, sola. Cuando llega al hotel decide escribir a su novio para informarle de que el vuelo se había retrasado pero que ya se encontraba en el hotel y le adjuntó una foto de ella.

Hasta aquí todo bien, pero lo cierto es que después de varias imágenes su novio se percató de algo raro en una de ellas. En la fotografía aparecía una maleta que, como el chico sabía, no pertenecía a su novia, por lo que trató de investigar que estaba ocurriendo. El chico le preguntó que si de verdad estaba sola, ante lo que Jackie respondió "¡Por supuesto! JAJA No conozco a nadie en Atlanta".

Conversación de Jackie con su novio por Facebook | Facebook

No conforme con la respuesta que le había dado su novia, comenzó a sospechar y quiso llegar hasta el fondo del asunto, por lo que le preguntó por el número de habitación. El chico comenzó a investigar por su cuenta y tras contactar con el hotel en el que se encontraba Jackie, descubrió la verdad.

Para sorpresa de la chica, su novio había averiguado que, como sospechaba, su novia no estaba sola en la habitación, ya que tras una llamada al hotel le habían informado de que ésta estaba a nombre de Tom, el jefe de Jackie. El novio escribe a la chica diciéndole lo que había descubierto y, por si Jackie no se había dado cuenta, en una foto que le había enviado aparece una maleta de una persona que no es ella y que, por tanto, esa fue la primera pista que le hizo sospechar.

La confianza en una pareja es fundamental y engañarla con otra persona es algo que siempre acaba saliendo a la luz, por mucho que tratemos de ocultarlo. Por eso, para quitarnos de líos, lo mejor es no engañar a nuestra pareja.