Un vecino la lía en su bloque y después cuelga esta épica carta en el portal

Un vecino de Sevilla la lió parda una noche en su bloque por culpa de un problema con la cerradura. Al día siguiente dejó una carta en su portal disculpándose con los vecinos por el ruido causado.

Este es el contenido de la carta:

"Me quería disculpar por todo el ruido ocasionado esta pasada noche. Me vi obligado a llamar a un cerrajero y tuvo que usar un talador para que pudiera entrar en casa. Espero acepten mis disculpas, pero sé que a veces no es suficiente; así que abajo he dejado unas vales para usar "esta semana". Coja uno si aún está molesto y llame a mi timbre bien tarde en la noche, páselo por debajo de la puerta y así sabré que otra cuenta está saldada. Pedir disculpas piso por piso me parecía molestar doblemente. P.D. No hagáis más vales por vuestra cuenta cuando se vayan acabando, jejeje. Sinceramente,".

Lo que podría haberse quedado en una anécdota saltó a las redes sociales, una vecina fotografió la carta, se la paso a una amiga suya tuitera, @soysori que hizo que se viralizara.

Pero lo más curioso llegó cuando el autor de la carta respondió al tuit y contó un poco más de la historia.