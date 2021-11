Vas a tachar siempre la dirección en los paquetes que compras después de leer esta sorprendente historia

Más información El hilo de Twitter viral sobre la mítica plantita que aparece en todas las fotos pisos

Una de las principales cosas que han cambiado en este mundo globalizado en los últimos años con las nuevas tecnologías es que muchas personas cada vez realizan sus compras a través de Internet.

Recientemente la tuitera @pnkVirus ha compartido una rocambolesca historia que le sucedió después de encargar un paquete con productos de Sephora a su casa.

"Me llama una señora que se ha encontrado un paquete a mi nombre en un pueblo de Ávila en el banco de un parque. Yo vivo en Madrid. El paquete es de Sephora y pone que está pagado, y no sabe qué hacer con él", ha contado en este tuit que acumula más de 100.000 'me gusta'.

Pero la historia de este paquete es mucho más loca de lo que parece y va a hacer que a partir de ahora taches la dirección de todos los paquetes que compras o directamente la rompas.

Ayu había comprado unos champus y cremas de Sephora pero le habían llegado a casa hace una semana por lo que no entendía como esa señora podía tener un paquete a su nombre ya pagado.

La sorpresa llega cuando la señora abre el paquete y descubren que está lleno de aguacates.

Resulta que Ayu había tirado al contendor la caja de cartón de su pedido de Sephora sin tachar la dirección. Alguien recogió la caja, la lleno de aguacates y se la llevo a su pueblo.

Por eso asegura que "moraleja por favor tachad vuestra dirección en los paquetes que tiréis a la basura o pueden acabar llenos de aguacates a vuestro nombre".

