Una mujer se hace viral mostrando de una peculiar manera los muchos efectos secundarios de la píldora anticonceptiva

Sarah Belén, una sexóloga y psicóloga, se ha hecho viral con esta foto donde denuncia los muchos efectos secundarios de la píldora anticonceptiva haciéndose un vestido con el largo prospecto.

Este potente mensaje ha tenido una gran repercusión en las redes, concienciando a los usuarios sobre el peligro de este fármaco para prevenir embarazos.

También ha acompañado esta foto con el siguiente mensaje: "¿Se acuerdan que no querían sacar al mercado el anticonceptivo para hombres porque tenía muchos efectos secundarios que nosequé? Pues aquí estoy yo haciéndome un vestido con el prospecto de mi píldora. Sí, el reverso también tiene escrito. Sí, solo en español". Lanzando un mensaje feminista por que la píldora anticonceptiva femenina sea el único fármaco popularizado para prevenir embarazos, quejándose de que no haya algo similar para los varones, al menos, no tan popularizado como este método femenino.

Este mensaje ha tenido mucho apoyo y también algunas críticas. Muchos han querido imitar este vestido con el largo prospecto de la píldora para mostrar que esta sexóloga estaba en lo cierto.

Esta publicación, donde aparece con el papel como vestido y con un cinturón sujetándolo, se está haciendo viral, con más de 120.000 me gusta y siendo compartida más de 31.000 veces.

