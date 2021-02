Una profesora universitaria recibe el correo más impresentable de un alumno y se queda a cuadros

La cardióloga del Hospital Clínico San Carlos y profesora de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, María Luaces, recibió un sorprendente correo electrónico por parte de uno de sus alumnos y decidió compartirlo con todo el mundo a través de Twitter.

Sin mostrar ni dar nombres María subió un pantallazo del correo que había recibido por parte de un alumno previo a los exámenes.

La sanitaria se quedó a cuadros con lo que acababa de leer y no dudó en llevarlo a redes sociales. "He recibido este mensaje, en referencia a un examen de la Universidad. Yo ya no tengo palabras", ha confesado en el tuit que se ha vuelto viral.

El tuit ha acumulado 70.000 'me gusta' y 6.000 comentarios generando un encendido debate en Twitter.

